Bayram coşkusu yaşayan Bodrumlular balkonlara sığmadı Bayram coşkusu yaşayan Bodrumlular balkonlara sığmadıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için saat 2100'de Bodrumlu vatandaşlarda evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşını okudu.

Bayram coşkusu yaşayan Bodrumlular balkonlara sığmadı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için saat 2100'de Bodrumlu vatandaşlarda evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşını okudu.

Bodrum'un Çarşı, Turgutreis, Bitez, Konacık, Ortakent-Yahşi, Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerinde yaşayan vatandaşlar saatler 21.00'i gösterdiğinde balkonlara ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile İstiklal Marşı'nı okuyan bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mahalle aralarına çıkarak bayramı kutladı. Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelerin 23 Nisan'a özel süslendiği görüldü.

Kaynak: DHA