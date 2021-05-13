Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı
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Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Kültür Sanat

Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı Çocuklar hareketli müzikler eşliğinde eğlenirken, bayram coşkusuna vatandaşlar balkonlarından eşlik etti Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil konserlerle bayram neşesini evlere taşıdı.

Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı

Çocuklar hareketli müzikler eşliğinde eğlenirken, bayram coşkusuna vatandaşlar balkonlarından eşlik etti

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil konserlerle bayram neşesini evlere taşıdı. Çocuklar hareketli müzikler eşliğinde eğlenirken, bayram coşkusuna vatandaşlar balkonlarından eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tam kapanma döneminde vatandaşlara moral vermek, Ramazan Bayramı coşkusunu evlere taşımak için bir dizi etkinlik düzenledi. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla düzenlenen etkinliklerden en ilgi çekeni ise mobil konserler oldu. Rengarenk süslenen nostaljik vosvoslar eşliğinde üstü açık konser otobüsleri Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerine hareket etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve yerel sanatçılar mobil etkinlik araçlarından şarkı ve marşlar söyledi. Cadde ve sokak sokak dolaşan etkinlik otobüsü bayram coşkusunu vatandaşların ayağına getirdi. Bayram coşkusunu en fazla yaşayanlar iğse çocuklar oldu. Maskotlar eşliğinde eğlenen çocukları aileleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hareketli marşlara ise Antalyalılar balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Üç gün boyunca mobil konserlerin saat 14.00 ile 18.00 arasında Antalyalılarla buluşacağı belirtildi.

Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı
Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı
Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı
Bayram coşkusu mobil konserlerle evlere taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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