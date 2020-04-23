Bayram coşkusu evlerden taştı
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23 Nisan, Güncel, Haber

Bayram coşkusu evlerden taştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları bu yıl dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle her yıl olduğundan daha farklı olarak evlerde kutlanacak.

23.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:10
Bayram coşkusu evlerden taştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları bu yıl dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle her yıl olduğundan daha farklı olarak evlerde kutlanacak. 23 Nisan coşkusunu okullarında öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşamayacak olan Gökkuşağı Koleji öğrencileri de, hazırladıkları tören programı ile bayram coşkusunu evlerinde yaşadı. 23 Nisan için planlanan tüm tören programı, evlerde çekilen küçük videolar birleştirilerek bir tören videosu haline getirildi.

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin tamamının katıldığı videoda okunan şiirler, söylenen marşlar, yapılan resimler, süslenen pencereler görülüyor. Hazırlanan videoda konuşma yapan Gökkuşağı Koleji Müdürü Müge Kılıç, "Son günlerde hepimizin ortak kaygısı sağlığımızı korumak. Vatanını en çok seven en çok çalışan, en çok kitap okuyan, kendi sağlığına olduğu kadar çevresini korumaya da özen gösteren, bilime, teknolojiye Türk adını altın harflerle yazdırmak için gayret gösterendir. Atatürk, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyerek bize bu vizyonu gösterdi, sizlere bu güzel bayramı armağan etti" ifadelerini kullandı.

Bayram coşkusunun bu yıl evlerden dışarı taştığını belirten Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli, "Bütün bu güzellikleri ortak videoda bir araya getirerek, uzaktan da olsa birlik ve beraberlik duygusu ile çok güzel bir 23 Nisan hatırası oluşturduk" diye konuştu.

Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli de hazırlanan videodan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu yıl hem de 100'üncü yıl gibi önemli bir tarihi, birbirimizden uzakta evlerimizden kutlamak zorunda kaldık ama coşku ve heyecan ilk günkü gibi. Uzaktan da olsa birlik olduk ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu bayramı rengarenk bir gökkuşağı edasıyla kutladık" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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