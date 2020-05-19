Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir sitede vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okumak için hazırlıklarını yaparak, balkonlarını süsledi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla saat 19.19'da balkonlara çıkan site sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı çağrısına katıldı.

Vatandaşların İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuduğu anlarda renkli görüntüler oluştu.

Sakarya

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile diğer katılımcılar İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın tarihte önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "19 Mayıs denince bizim aklımıza özgürlük mücadelemiz geliyor, özgürlüğe olan aşkımız geliyor ve yine bu özgürlük mücadelesinde milletimizin vermiş olduğu büyük fedakarlık, büyük bir gayret aklımıza geliyor.

Dinimizin kutsalları arasında saydığımız, başvuru kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'ni de biz bu arada kutlamış ve yaşamış oluyoruz. Bu iki güzelliğin de kadrini bilip, kadrinden istifade etmek için güzel faaliyetlerimiz var." diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak coşkuya ortak oldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Vatandaşlar İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından alkışlarla marşlar söyledi.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı çevresinde oturan vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte saat 19.19'da evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar, etkinlikte seslendirilen Cumhuriyet konulu şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

18 Temmuz Şehir Stadyumu'nda da İstiklal Marşı okundu.

Bolu

Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi'nde araç konvoyu düzenlendi.

BOLVOS Derneği, Bol-Off Derneği ve motosiklet gruplarının da katılım sağladığı konvoy, kentte tur attıktan sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'na geldi.

Araçların geçtiği sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik ederek alkış tuttu.

Atatürk Orman Parkı'nda saat 19.19'u gösterdiğinde konvoya katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu.

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ve sporcuları ile milli sporcular, törende açılan dev Türk bayrağının tarafında İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Karabük

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda saat 19.19'da Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile diğer katılımcılar İstiklal Marşı'nı okudu.

Konvoy halinde sirenler çalarak alana gelen polis ekipleri, araçları da kullanarak ay ve yıldız oluşturdu.

Işıklandırılan Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda da İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan Safranbolu Şehir Stadı'nda da Türk bayrağı açıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA