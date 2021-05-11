"Bayram bizim neyimize" diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor
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"Bayram bizim neyimize" diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor

'Bayram bizim neyimize' diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 12'nci gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 12'nci gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 617'nci gününe girdi. Aileler İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor.

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek eyleme katıldı. Ailelerin burada olduğunu ve eylemlerinin neredeyse ikinci yıla girdiklerini aktaran baba Begdaş, herkesin bir şekilde eylemine devam ettiğini dile getirdi. Baba Bagdaş, "Herkes çocuğunu istiyor. Çocukları geldikten aileler evlerine gider. Ama gelmeyene kadar kimse kalkmayacak. Bayram geldi, kimse bayram da yapmıyor. Bayram bizim neyimize, bayramlar bizim için buruk geçiyor. Biz, burada HDP'yi vicdana davet ediyoruz. Artık bu ailelerin çocuklarını bıraksınlar, yeter artık. Gittikçe artıyoruz, eksilmiyoruz. Biz, pişman değiliz kazandık da. Evlatlarımızı aldık ellerinden. İnşallah hepsini alacağız. Herkes çocuğuna kavuşur" dedi. - DİYARBAKIR

'Bayram bizim neyimize' diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor
'Bayram bizim neyimize' diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor
'Bayram bizim neyimize' diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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