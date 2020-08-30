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Bayram bitti işleri kesildi

- Bayram bitti işleri kesildi Bir ay önce gece gündüz işlerini yetiştirmek için çalışan bıçakçılar şimdilerde müşterisiz kaldı Yaklaşık bir ay önce kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle insanlara sıra verip, işlerini zamanında yetiştirmek için gece gündüz çalışan bıçakçılar, neredeyse müşterisiz kaldı.

30.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:33

- Bayram bitti işleri kesildi

Bir ay önce gece gündüz işlerini yetiştirmek için çalışan bıçakçılar şimdilerde müşterisiz kaldı

ESKİŞEHİR - Yaklaşık bir ay önce kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle insanlara sıra verip, işlerini zamanında yetiştirmek için gece gündüz çalışan bıçakçılar, neredeyse müşterisiz kaldı.

Yaklaşık 1 ay önce yılın en yoğun günlerini geçiren bıçakçılar, Kurban Bayramı'ndan sonra dükkanlarında boş günlerini geçiriyor. Bayramından önce vatandaşların taleplerine yetişmek için adeta yarışan bıçakçıların işleri düştü. Bıçak bileme veya satın almak için gelen müşteriye resmi yerler gibi sıra numarası vererek çalışan bıçakçı esnafı, artık neredeyse şimdi müşteri bulamıyor. Bayram sürecinde günde yaklaşık 250-300 bıçak bileyen ustalar ise, şimdi makine başında nadir gelen işleri yapıyor. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle de işlerini bir hayli düşen bıçakçılar, restoran, lokanta, dönerci, kasaplardan gelen taleplerle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Bayramda kazandı, şimdi boş kaldı

Kazanım açısından en potansiyel zaman olarak belirtilen Kurban Bayramını geride bırakan bıçakçılardan Melih Başak, "Bıçakta sezonluk bir işimiz oluyor. Bayramda bıçak bileme de durumumuz yoğun oluyor. Onun dışında normal düzenimize döndük şu anda, dükkanımızdan standart bıçaklarımızı tekrar meydana çıkardık, o şekilde devam ediyoruz. Bayramda bileme işinde numara ile çalışıyoruz, yani numara veriyoruz. Şöyle anlatayım; bankalarda sıra numaraları veriyorlar ya, biz de aynı şekilde öyle çalışıyoruz. Bir kişinin 5 tane bıçağı olsa günde 250-300 bıçak bileylemişizdir. Şu anda normal standart potansiyelde elimizle devam ediyoruz. Günde 20 paket gelirse onu bileyliyoruz. Bayramda baklava satan da kazanıyor, kolonya satan da kazanıyor, lokanta bile kazanıyor, çünkü bütün vatandaş dışarı çıkıyor, karnı acıkan lokantaya giriyor. Bu şekilde bizim işimiz de sezonluk. Mesela şu anda da tezgahımız boş, bileylememiz boş vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tabi pandeminin de çok etkisi var işlere, birazcık vatandaşlar çekiniyor" diye konuştu.

Bıçakçılık da teknoloji ile gelişmesi gereken olan bir meslek

Bıçakçılık sektörünün piyasada kalabilmesi için teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerektiği belirten Başak, "Biz de teknolojiye ayak uydururuz. Mesela daha önceki senelerde bileyleme taşla yapılırdı, ondan önceki senelerde bu ayakkabıcıların kullandığı elle çevirmeli bileyleme makinesi ile yapılıyordu. Ama biz şu anda elektrikli makineye geçtik. Bıçağı yakmayacak geceler kullanıyoruz, onun dışında çapak alma makineleri gelişti. Çapak alma makinesine biz de geçtik. Mesela bu kasapların kullandığı aynaları falan ekstradan bir makine ürettiler, şu anda onlar ayrı bir makine ile bileniyor. Böyle bir hizmet verebilmek için ekstradan bir tane daha makine aldık dükkanımıza. Bu meslek ilerler mi bilmiyorum, çünkü şimdi teknoloji ilerledikçe evde bileylemek için makineler de üretilmeye başlandı" şeklinde endişesinden bahsetti.

Yeni bıçakçılara altın değerinde tavsiyeler var

Bıçakçılık sektörüne yeni giren veya girmeye çalışanlar hakkında da konuşan esnaf Melih Başak, yeni elemanların genelde akrabalardan oluştuğu ifade ederek, "Eleman yetiştiriyoruz akrabalarımızdan olsun, dışarıdan olsun, yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlar da öğreniyorlar işi, öğrenmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Hani dışarıdan kolay gözükse de esnaflık çok aşırı derecede zor bir meslek. Bir de o bileyleme olayının o zanaatın senelerce sürmesi lazım ki tam anlamıyla otursun. İşimize sahip çıkıyoruz, işin açıkçası bu, her müşteri ile özel bir şekilde, itina ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işin arkasında duruyoruz yaptığımız bileyleme işinden vatandaş memnun kalmadıysa bir dahaki gelişinde ben ondan ücret almıyorum mesela, bıçak satın aldıklarında ve bunu beğenmediklerini de istedikleri farklı bir bıçakla değiştiriyorum, yani müşterimize sahip çıkıyoruz. Yani alttan bıçakçı gelirse de müşterisine sahip çıkmalı, kendi yaptığı için her zaman için arkasında durmalı, yani müşterisini kaybetmemeye çalışacak" dedi.

Bayram bitti işleri kesildi

Kaynak: İHA

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