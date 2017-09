- Bayram Bektaş: "Skoru korumak her zaman böyle sonuçlanmayabilir"



İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 1-0'lık skoru korumaya çalıştıklarını dile getirerek, "1-0 öne geçtiğimizde skoru korumayı düşünürsek her zaman böyle bitmeyebilir" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bektaş, maça iyi başladıklarını aktararak, "Golü bulana kadar golü aradık. Golden sonra maçı daha erken koparabilirdik. Net iki pozisyon var. İstanbulspor kalecisini tebrik ediyorum, iyi kurtarışlar yaptı. Rakibi iyi analiz etmemize rağmen yine geçişlerde sıkıntı yaşadık. Kazandığımız toplarla orta sahayı geçseydik çok daha farklı ve güzel bir futbol ortaya çıkardı. Bu konuda beceriksiz olduk. Skoru korumak ve 3 puan çok önemliydi. Fikstürde yerimizi korumak adına 4 haftada 9 puana ulaşmak önemli. İyi gidiyoruz. Sıcak havaya rağmen mücadele eden tüm oyuncuları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"1-0'ı korumak her zaman böyle bitmeyebilir"

1-0'lık skoru korumaya çalıştıklarını dile getiren Bayram Bektaş açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Daha hızlı futbol oturtmaya çalışıyoruz. Daha iyi çalışıp hızlı futbolu 90 dakikaya yayma durumundayız. 1-0 öne geçtiğimizde skoru korumayı düşünürsek her zaman böyle bitmeyebilir. İstanbulspor'a başarılar diliyorum."