Bayram Bektaş'ın ekibi belli oldu Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın ekibi belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın ekibi belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da hafta başında göreve başlayan teknik direktör Bayram Bektaş'ın yardımcılığını yapacak olan ekip belli oldu. Bayram Bektaş'ın yanı sıra 7 kişilik bir teknik ekip sarı kırmızılı takımın başarısı için görev yapacak.

Bayram Bektaş'ın ekibindeki isimler ve görevleri şunlar:

Kemal Kurak (yardımcı antrenör)

İbrahim Dağaşan (yardımcı antrenör)

Mehmet İpek (yardımcı antrenör)

Gökhan Ünal (yardımcı antrenör)

Ahmet Kuzaltı (kaleci antrenörü)

Ömer Faruk Mahir (atletik performans antrenörü)

Kaan Karakaş (analizci)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA