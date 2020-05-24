Bayram baklavaları evlere servis ediliyor İZMİR'deki baklava ustası Veysel Murat, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geçen bayramlardaki kadar olmasa da beklediklerinin üzerinde sipariş aldıklarını belirterek özellikle evlere paket servisin arttığını anlattı.

İZMİR'deki baklava ustası Veysel Murat, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geçen bayramlardaki kadar olmasa da beklediklerinin üzerinde sipariş aldıklarını belirterek özellikle evlere paket servisin arttığını anlattı. Bayram sofraları için, raf ömrü uzun klasik baklavayı öneren Murat, elde kalan baklavaların ise derin dondurucuda istenildiği kadar muhafaza edilerek aynı tazelikte tüketilebileceğini ifade etti.

Ramazan Bayramı sofralarının vazgeçilmezi baklavaya talep arttı. Siparişlerin geldiğini ifade eden baklava ustası Veysel Murat, salı gününden itibaren teslimatların başladığını anlattı. Geçen bayramlar gibi olmasa da yine de beklenilenin üzerinde talep aldıklarını dile getiren Murat, Koronavirüse rağmen güzel bir bayram geçireceğiz. Çünkü insanlar yazlıklarına gitmediler. Evde kalanlar için de bayramlar baklavasız geçmez. Siparişlerimiz oldukça yoğun. Teslimatlar başladı dedi. Baklavanın yapım aşamaları hakkında bilgiler veren Veysel Murat, şunları söyledi İlk aşamada baklavamızın tepsisini yağladık. İkinci aşamada incecik açılmış hamurumuzu döşüyoruz. 20 kat şeklinde döşendikten sonra ceviz ve irmikten yaptığımız kaymağı döktük. Üzerine ceviz veya fıstık döktükten sonra bir kat daha döşüyoruz. Yüzüğümüzü çektikten sonra dilme aşamasına geçiyoruz. Dilim işlemi bittikten sonra tepsimiz fırına girip şerbetleniyor. Belli süre dinlendikten sonra ise sevkiyata hazır hale gelmiş oluyor. 'TATLINIZI TADARAK ALIN'

Veysel Murat, yeni yapılmış bir baklavanın 2 gün kadar tezgahlarda kalabildiğini anlattı. Baklavanın 3 güne kadar tazeliğini koruduğunu söyleyen Murat, Baklavayı bir hafta sonra dahi tüketebilirsiniz. Bayramda aldığınız baklava eğer elinizde kalırsa paketleyip derin dondurucuya koyabilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığında 3-4 saat ısıttıktan sonra da tüketilebilir diye konuştu. Baklavanın oda sıcaklığında saklanması gerektiğine dikkat çeken Veysel Murat şöyle devam etti Baklavayı dolaba koyduğunuzda beyaz şeker kullandığımız için kristalleşme yapabilir. Bayramlarda ben en fazla klasik baklava tavsiye ediyorum. Çünkü bunların raf ömrü daha uzundur. Gevrekliğini ve hışırlığını korur. Hafif bir tatlı olarak şöbiyet tercih edebilirsiniz. Bol fıstıklı bir ürün tercih edenler için açık şöbiyetimiz var. Klasik havuç dilimi ile bol miktarda dürüm tatlımız var. Vatandaşlarımız bayramda da her zaman alışveriş yaptıkları yerden tatlılarını alsınlar. Ürünlerini tadarak almalarını öneriyorum. Bildiğiniz güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. İnsanlar evlerinden çıkmıyorlar. Bizim gibi gıda işletmeleri artık paket servisle hizmet veriyor. Telefon açtıklarında paket hizmeti devam ediyor. Bizi yaşlılar arıyor. Onların evden çıkamadıkları için tatlılarını evlerine götürüyoruz. Korona günlerinde dayanışmamız devam ediyor. İnşallah ağız tadıyla bayram yaşarız. Bayramdan sonra daha iyi günlerin geleceğine inanıyorum.

Kaynak: DHA