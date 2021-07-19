Bayram arefesinde Taksim'de yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram arefesinde Taksim'de yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.

Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi'nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.

Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı arefesi öncesinde vatandaşlar Taksim Meydanı'na akın etti. İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Meydanda yürüyen ve oturan vatandaşlar arasında çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. - İSTANBUL

Bayram arefesinde Taksim'de yoğunluk
Bayram arefesinde Taksim'de yoğunluk
Bayram arefesinde Taksim'de yoğunluk
Bayram arefesinde Taksim'de yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Diego Ali Koç Mustafa Er Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram arefesinde Taksim'de yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 19:35:57. #1.15#

title