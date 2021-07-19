Bayram arifesinde şehitler unutulmadı
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Bayram arifesinde şehitler unutulmadı

Bayram arifesinde şehitler unutulmadı
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı'nın arifesinde şehit yakınlarını yalnız bırakmadı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı'nın arifesinde şehit yakınlarını yalnız bırakmadı. Hava Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Çelik, şehitlerin kabri başında dua etti, karanfil bıraktı.

Vali Çelik'e CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, STK Temsilcileri, askeri erkan ile bazı daire müdürleri eşlik etti.

Şehitliklerde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yakınlarının kabri başında dua eden şehit aileleriyle de bayramlaşan Vali Çelik, başsağlığı temennisinde bulunarak acılarını paylaştığını ifade etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Vali Çelik, vatandaşlardan pandemi tedbirleri ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

"BAYRAMLAŞMALARDA AÇIK HAVAYI TERCİH EDELİM"

Bayram ziyaretlerinde açık havanın tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Çelik, "Ziyaretlerimizi yaparken tedbiri elden bırakmamalıyız. Tedbir ve vatandaşımızın hassasiyetiyle vakalarda önemli düşüş yaşamıştık ancak son 3 gündür vaka artışı gözlemledik. Yaşadığımız zorlukları ve sıkıntıları aklımızdan çıkarmamalıyız. Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyor, sevdikleriyle sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını diliyorum" dedi.

"BAYRAM SEVİNCİ ACIYA DÖNÜŞMESİN"

Trafikteki yoğunluk ve hareketliliğin acı sonuçlar yaşatmaması için kurallara uyulmasını isteyen Vali Çelik, "Bayramlar sevinç demek. Bunun acıya ve hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Bayram bize sevinç getirsin, birbirimize olan sevgimizi büyütsün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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