Bayram arifesinde şehitler unutulmadı Adana'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Adana'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.

Vali Yardımcısı Zafer Öz ile askeri ve mülki erkan da kabirlere çiçek koydu, şehit aileleriyle görüştü.

Kaynak: AA