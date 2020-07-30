Bayram arifesinde şehitler unutulmadı
Adana'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
30.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:01
Adana'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.
Vali Yardımcısı Zafer Öz ile askeri ve mülki erkan da kabirlere çiçek koydu, şehit aileleriyle görüştü.
Kaynak: AA