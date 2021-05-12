Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Şehitlikte ailelerin dua okuması Şehit babası Hamdi Keleş ile röportaj Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile röportaj Kırşehir Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi hüzünlü bir ziyaret yaşandı.