Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
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Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Şehitlikte ailelerin dua okuması Şehit babası Hamdi Keleş ile röportaj Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile röportaj Kırşehir Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi hüzünlü bir ziyaret yaşandı.

Şehitlikte ailelerin dua okuması

Şehit babası Hamdi Keleş ile röportaj

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile röportaj Kırşehir Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi hüzünlü bir ziyaret yaşandı.

Şehitlikteki çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okuyan şehit yakınları, uzun süre burada kaldı.

Şehit yakınlarına, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da eşlik etti.

Şehit babası Hamdi Keleş, gazetecilere, buraya bayramlaşmaya geldiğini belirterek, "Her arife günü gelirim. Duamı ederim, mezarının çevresini yıkarım, silerim." dedi.

Dernek Başkanı Kılıçaslan da tam kapanma sürecine rağmen bayram öncesi şehit ailelerine istisna uygulayan devlet büyüklerine şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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