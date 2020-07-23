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Bayram anıları "lifebox"ta güvende

Kişisel bulut depolama servisi lifebox, bayramın mutluluk dolu hatıralarını güvenli ve kolay bir şekilde saklamayı sağlıyor.

Bayram anıları
23.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:04

Kişisel bulut depolama servisi lifebox, bayramın mutluluk dolu hatıralarını güvenli ve kolay bir şekilde saklamayı sağlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, her bayram ardında yüzlerce unutulmaz an bırakırken bu hatıraları saklamanın güvenli ve kolay yolu ise lifebox'tan geçiyor.

31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı yine pek çok kişinin ailesi ve sevdikleriyle bir araya geldiği özel buluşmalara sahne olacak. Kişisel bulut depolama servisi lifebox da Kurban Bayramı'nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır.

Bayramda sevdikleriyle bir araya gelen lifebox kullanıcıları fotoğraflardan hikayeler oluşturabilme özelliği sayesinde bu anıları sevdikleriyle paylaşıp güzel zamanlar geçirebilecek. Ayrıca "eğlen" butonu ile kullanıcılar diledikleri fotoğrafa animasyon ve sticker ekleyerek anılarını daha da eğlenceli hale getirebilecek.

Kullanıcıların belgelerini güvenle ve hafıza sıkıntısı yaşamadan saklamasını sağlayan lifebox, bugüne kadar 13,7 milyondan fazla cihaza indirildi. Platforma yüklenen dosya sayısı ise 7,5 milyar oldu. Bugüne kadar 3 milyon kişi ise rehberini lifebox'a yedekleyerek iletişim bilgilerini korumaya devam ediyor.

Akıllı kişisel bulut deneyimi sağlıyor

Depolamanın ötesinde işlevlere de sahip olan lifebox, yüz ve obje tanımanın yanı sıra, seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor.

Tekrarlayan fotoğrafları tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, ayrıca güvenli rehber yedeklemesi yaparak herhangi bir olumsuz durumda iletişim bilgilerinin kaybolmamasını da sağlıyor.

Çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşmak mümkün. Aynı zamanda lifebox'taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyona göre ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor ve bu şekilde uygulama içinde kolayca bulunabiliyor.

Akıllı kişisel bulut deneyimi sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından kullanıcıya hitap ediyor.

Kaynak: AA

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