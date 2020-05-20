Bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapın önerisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapın önerisi

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bakkalların mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini belirterek, vatandaşların bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapmasını önerdi.

Bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapın önerisi
20.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:34

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bakkalların mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini belirterek, vatandaşların bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapmasını önerdi.

Akdardağan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ve İçişleri Bakanlığının son genelgesi kapsamında 21-22 Mayıs'ta bakkalların gece saat 23.00'e kadar hizmet vereceğini anımsatarak, "Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü ise saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dükkanlarımız açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Belirtilen bu sürelerde vatandaşların 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı olanlar hariç yine diğer kısıtlamalarda olduğu gibi ikametlerine en yakın sokak ve mahallesindeki bakkalından alışverişini yapabileceğini bildiren Akdardağan, bakkalların belirtilen saatlerde evlere servis hizmeti yapabileceğini, dükkanların 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde kapalı olacağını aktardı.

Akdardağan, vatandaşların bayram alışverişi için sokağındaki bakkalı tercih etmesinin salgının bulaşıcılığı açısından daha güvenli olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl buruk şekilde idrak ettiğimiz ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Tüm insanlığı derinden etkileyen bu salgında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifalar diliyoruz. Bayram alışverişini yapacak vatandaşlarımızı da dükkanlarımıza bekliyoruz. Yoğunluğun yaşanmadığı, hijyenik, güvenilir ve herkesin kesesine göre alışverişini yapabildiği bakkallarımız hizmetinizdedir. Bu vesileyle tüm esnaflarımız adına Sakaryalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapın önerisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 14:34:32. #1.14#
title