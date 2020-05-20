Bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapın önerisi Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bakkalların mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini belirterek, vatandaşların bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapmasını önerdi.

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bakkalların mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini belirterek, vatandaşların bayram alışverişini yoğunluğun yaşanmadığı bakkallardan yapmasını önerdi.

Akdardağan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ve İçişleri Bakanlığının son genelgesi kapsamında 21-22 Mayıs'ta bakkalların gece saat 23.00'e kadar hizmet vereceğini anımsatarak, "Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü ise saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dükkanlarımız açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Belirtilen bu sürelerde vatandaşların 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı olanlar hariç yine diğer kısıtlamalarda olduğu gibi ikametlerine en yakın sokak ve mahallesindeki bakkalından alışverişini yapabileceğini bildiren Akdardağan, bakkalların belirtilen saatlerde evlere servis hizmeti yapabileceğini, dükkanların 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde kapalı olacağını aktardı.

Akdardağan, vatandaşların bayram alışverişi için sokağındaki bakkalı tercih etmesinin salgının bulaşıcılığı açısından daha güvenli olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl buruk şekilde idrak ettiğimiz ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Tüm insanlığı derinden etkileyen bu salgında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifalar diliyoruz. Bayram alışverişini yapacak vatandaşlarımızı da dükkanlarımıza bekliyoruz. Yoğunluğun yaşanmadığı, hijyenik, güvenilir ve herkesin kesesine göre alışverişini yapabildiği bakkallarımız hizmetinizdedir. Bu vesileyle tüm esnaflarımız adına Sakaryalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: AA