Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti
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Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti

Korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum'da vatandaşlar maskelerini takıp pazar alanlarına koştu.

Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti
22.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:06

Korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum'da vatandaşlar maskelerini takıp pazar alanlarına koştu. Halk pazarlarındaki vatandaşlar polis ekipleri tarafından sosyal mesafe hususunda sık sık uyarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında yarından itibaren yurt genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala ise vatandaşlar maskelerini takarak pazar alışverişine çıktı.

Pazarlara maskesiz girmenin yasak olması sebebiyle vatandaşlar, maskelerini taktıktan sonra pazar alanlarına alındı. Halk pazarlarının girişinde bekleyen polis ekipleri alışveriş için gelen vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Maske takmayan kişiler ise pazar yerlerine alınmıyor.

Öte yandan, pazar yerine alınan vatandaşlar polis ekiplerince sosyal mesafeyi korumaları açısından uyarılıyor. Pazar esnafı ise alışveriş yapacak olan müşterilerin ürünlere dokunmasına izin vermiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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