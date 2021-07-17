Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku
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Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku

Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da Kurban Bayramı için pazar alışverişine giden kadın, kapkaççının hedefi oldu.

Antalya'da Kurban Bayramı için pazar alışverişine giden kadın, kapkaççının hedefi oldu. Kadının elinde bulunan çantasını kapan genç, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 780 Sokak üzerinde meydana geldi. Zeliha T. pazara gitmek için evden çıktı. Sokakta yürürken arkasından yaklaşan ve 17 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi kadının çantasını ve telefonunu alarak kaçtı. Kapkaççının peşinden bir süre koşan Zeliha T. daha sonra bir markete girerek yardım istedi. İhbar üzerine sokak üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede eşkal üzerinde çalışma yaptı. Polisin kaçan kapkaççıyı arama çalışması devam ediyor. - ANTALYA

Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku
Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku
Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku
Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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