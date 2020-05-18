Bayram alışverişinde maske ve sosyal mesafeye dikkat
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Bayram alışverişinde maske ve sosyal mesafeye dikkat

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, bayram alışverişinde mutlaka maske takılmasını ve sosyal mesafeye uyulmasını istedi.

Bayram alışverişinde maske ve sosyal mesafeye dikkat
18.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:25

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, bayram alışverişinde mutlaka maske takılmasını ve sosyal mesafeye uyulmasını istedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirli olma çağrısını yenileyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, bayram alışverişinde mutlaka maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısı yaptı. Başkan Berge, "Korona virüs sürecini her anlamda en az zararla atlatabilmemiz için kurallara uymamız hayati önem taşıyor. Bu noktada hem vatandaşlarımızın hem esnaf ve sanatkarımızın kurallara mutlaka uyması gerekiyor. Aksi takdirde başta sağlık olmak üzere birçok alanda normalleşmeye geçemeyiz. Van Valiliği bu bayramda seyyar satıcılara tezgah kurma izni vermemiştir. Virüs tehdidi devam ederken Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in aldığı bu kararın doğru olduğunu düşünüyoruz. Zira tezgah önlerinde meydana gelecek yığılmalar virüsün yayılmasına neden olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız bayram alışverişlerini daha güvenli olan iş yerlerinden yapmalarıdır. Bayram alışverişinde bir yoğunluğa neden olmamak adına esnafımızın gerekli tedbirleri alması gerekiyor, vatandaşımızın da bu tedbirlere göre hareket etmesi elzemdir. Yoğunluğa neden olmayacak şekilde alışveriş yapılmalıdır. İş yerinde diğer müşteriler ile sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Bayram alışverişi esnasında esnafımız ve vatandaşımız muhakkak maske takmalıdır. Sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra hijyen kurallarına uyulmalı. Esnafımız iş yerini düzenli aralıklarla muhakkak temizlemeli ve dezenfekte etmelidir. İş yerlerinin girişinde dezenfektan bulundurulmalı ve her müşteri ellerini dezenfekte ettikten sonra alışverişe başlamalıdır. Ramazan Bayramı'nın Van'ımıza, ülkemize ve dünyamıza sağlık getirmesini diliyorum. Tüm İslam alemine barış ve huzur içerisinde bir bayram diliyorum. Tüm Van halkının bayramını kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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