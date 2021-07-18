Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti

Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Denizli'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Denizli'ye gelen yerli ve yabancı turistler kent merkezinde bulunan alışveriş yerlerinde akşam yoğunluğu oluşturdu. Gündüz hava sıcaklığının 40, akşam sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kent merkezinde yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar alışverişlerini tamamladıktan sonra ise park ve kafeleri tercih etti.

Kentte tedbirleri arttıran polis ekipleri, korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. - DENİZLİ

Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti
Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti
Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Günlük 518 lira alacağınız var, işte hesaplama yöntemi
Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Günlük 518 lira alacağınız var, işte hesaplama yöntemi
Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Gökhan Gönül Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 22:19:26. #1.14#

title