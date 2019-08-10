Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla devam ediyor

10.08.2019 11:19

Bayram tatiline özel ekstra indirimlerle alışveriş fırsatını ziyaretçileri için daha da cazip hala getiren indirim panayarının dördüncüsü, Venezia Mega Outlet'te başladı.

İtalyan tarzı mimarisiyle dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan alışveriş merkezi, uzun bayram tatili boyunca indirim panayırı günleri ile ziyaretçilerine daha uygun fiyatlı ürün alternatifleri sunuyor. AVM içerisindeki birçok markanın yanı sıra çarşı pazar katındaki esnafın da katıldığı indirim panayırı, 9-18 Ağustos tarihleri arasında metro katında gerçekleşecek.

Yıl boyunca müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla alternatifli ve kaliteli alışveriş fırsatı sunan mağazalar; yeni ürünlere yer açmak ve ekonomiyi hareketlendirmek için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla indirim panayırı süresince satışa sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA