Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu
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Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | Sağlık

- Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu Malatya'da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.

- Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu

MALATYA - Malatya'da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.

Malatya'da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, satış noktalarında yoğunluk oluşturdular. Battalgazi ilçesinde bulunan sebze ve meyve halindeyse Covid-19 unutuldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halde vatandaşlar, koronayı hiçe saydı.

Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu
Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu
Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu
Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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