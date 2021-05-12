Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu
- Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu Malatya'da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.
- Bayram alışverişi Covid-19'u unutturdu
MALATYA - Malatya'da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.
Malatya'da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, satış noktalarında yoğunluk oluşturdular. Battalgazi ilçesinde bulunan sebze ve meyve halindeyse Covid-19 unutuldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halde vatandaşlar, koronayı hiçe saydı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ