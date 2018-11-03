Bayraktepe Göleti Tamamlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve bölgedeki 6 bin 120 dönüm tarım arazisini sulayacak Bayraktepe Göleti inşası tamamlandı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe Mahallesi'nin doğusunda yer alan Danakıran deresi üzerinde DSİ tarafından 'GÖLSU' projesi kapsamında 2015 yılında yapımına başlanan ve Haziran 2018 tarihinde fiziki olarak tamamlanarak su tutmaya başlayan Bayraktepe Göleti, temelden 41 metre yükseklik ve 23 bin 500 metre uzunluğa sahip. 2 milyon 81 metreküp su tutulacak Bayraktepe Göleti inşası tamamlanarak arazi sulamaya başladı.

Bayraktepe Gölet'inin geçici kabul işlemleri tamamlanırken gölet, Bayraktepe ve Nurdağı ilçesine bağlı Arapuşağı, Katrancı mahalleleri sınırlarında bulunan 6 bin 120 dekar tarım alanın suya kavuşmasıyla ürün çeşitliğiyle birlikte çiftçinin gelir artışı sağlanması hedefleniyor. DSİ, bölge halkına ek gelir sağlamak amaçıylada gölete binlerce balık bıraktı.

DSİ 20'nci Bölge Müdürlüğü, gölet çevresine, Aylantus, Akasya, Kuşburnu, Alıç, İğde ve Zeytin olmak üzere 6 bin 30 fidan dikilerek sera etkisi ile mücadele etmeye, havayı temizleyip oksijen üretimine katkıda bulunmaya, enerji ve su tasarrufu yapmaya ve erozyonu önlemeye katkıda bulunulmacı amaçıylada ağaçlandırma çalışması yaptı. - Gaziantep