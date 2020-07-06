Bayraktepe Göleti çiftçinin umutlarını yeşertti
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Bayraktepe Göleti çiftçinin umutlarını yeşertti

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bayraktepe Göleti, bölgede yaklaşık 7 bin dekar arazinin suyla buluşmasını katkı sağlıyor.

06.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:22

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bayraktepe Göleti, bölgede yaklaşık 7 bin dekar arazinin suyla buluşmasını katkı sağlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihale edilen ve 2018 yılında tamamlanarak su tutmaya başlayan Bayraktepe Göleti, yaklaşık 7 bin dekar araziyi sularken çiftçinin masrafını düşürerek elektrikli sulamasından 5 kat daha ucuza mal ediyor.

Bayraktepe Göleti ve Sulaması ile İslahiye ilçesine bağlı Bayraktepe ile Nurdağı ilçesine bağlı Arapuşağı ve Katrancı mahallelerine ait yaklaşık 7 bin dekar arazi sulanabilir hale geldi.

İlçe merkezine 16,5 kilometre mesafede bulunan gölet, Danakıran Deresi üzerinde inşa edildi. Temelden 41 metre yükseklikte ve sulama şebekesi uzunluğu 23 bin 500 metre. Göletin tamamlanmasının ardından DSİ 20. Bölge Müdürlüğünce alana, bin aylantus, 2 bin akasya, bin kuşburnu, bin alıç, bin iğde ve 30 zeytin olmak üzere 6 bin 30 fidan dikildi. Bununla da sera etkisiyle mücadele etmeye, havayı temizleyip oksijen üretimine katkıda bulunmaya, enerji ve su tasarrufu yapmaya ve erozyonu önlemeye katkıda bulunulması hedefleniyor.

Bayraktepe Muhtarı Hacı Kılçık, yaptığı açıklamada, göletin tamamlanmasının ardından Nurdağı ve İslahiye ilçesinde yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 7 bin dekar alanın sulama imkanına kavuştuğunu belirtti.

Göletten azami ölçüde faydalanmak maksatlı tarlalara abone saatleri takıldığını israfın önlendiğini ifade eden Kılçık, bölge çiftçisinin rahat nefes aldığını ve göletin bölge çiftçisi için tam anlamıyla can suyu olduğunu kaydetti.

Kendisinin de biber üreticisi olduğunu belirten Kılçık, sulama göletinin hizmete girmesinin ardından elektrikli sulama maliyetinden kurtulduklarını, ürün çeşitliliğinin arttığını, çiftçinin masrafını düşürerek elektrikli sulamasından 5 kat daha ucuza mal ettiğini, bunun da çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.

Bayraktepe Göleti çiftçinin umutlarını yeşertti

Kaynak: AA

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