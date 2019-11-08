Bayraktar: Zeytincilikte hedefimiz dünya ikincisi olmak

08.11.2019 19:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:24

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, zeytin hasadına katılan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Zeytincilikte dünya dördüncüsüyüz, hedefimiz dünya 2'ncisi olmak" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya temasları kapsamında Manavgat Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bayraktar'a ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Bahadır Sezgin, Genel Sekreter Hasan Hüseyin Coşkun ve Antalya'daki ilçe ziraat odası başkanları da eşlik etti. Bereket Mahallesi'nde çiftçilerle zeytin hasadına katılan Bayraktar, üreticinin sorunlarını dinledi. Manavgat Ziraat Odası'na ait Taşağıl Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasını gezen Şemsi Bayraktar, fabrika hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Ziraat Odaları Birliği yönetimi olarak 19 Eylül'de Şanlıurfa'da, 23 Eylül'de Edirne'de ve 24 Ekim'de Ankara Beypazarı'nda hasatlara katıldıklarını, çiftçilerle bira araya geldiklerini belirtti. Bugün önce Alanya'dan muz, narenciye ve domates hasadı yaptıklarını, ardından da Manavgat'ta zeytin hasadına katıldıklarını belirten Şemsi Bayraktar, ülkenin en değerli ürünlerin başında zeytinin geldiğini, yağlık ve sofralık olarak değerlendirilen zeytinin, beslenme ve sağlık açısından öneminin büyük olduğunu vurguladı.'ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 82 ARTI'Zeytincilikte Türkiye'nin kendisine dünya ikinciliği hedefi koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "İspanya dünya birincisi, İtalya ve Yunanistan ise bizim önümüzde. Zeytincilikte şu anda dünya dördüncüsüyüz. Ama Türkiye hedefini dünya 2'ncisi olarak belirlemiştir. Bu hedef çerçevesinde zeytinciliğimiz büyük bir gelişme içerisine girmiştir. 2000- 2018 döneminde zeytin ağacı sayımız yüzde 82 artışla 97,8 milyondan, 177,8 milyona çıkmıştır. 2017 yılında zeytin üretimimiz 2.1 milyon tonla rekor kırmıştır. Yalnız olumsuz hava koşulları ve hastalıklardan dolayı 2018 yılında üretim 1,5 milyon tona gerilemiştir. Bu yılki hava şartları nedeniyle de üretimin 1 milyon 525 bin ton civarında olacağı hesaplanmaktadır" diye konuştu. HEDEF DÜNYA İKİNCİLİĞİÜlkenin zeytin ve zeytinyağı ihracatında önemli bir döviz elde ettiğini anlatan Bayraktar, 2018 yılında 374.8 milyon dolara çıkan ihracat gelirinin 2019 ocak- eylül döneminde 202.7 milyon dolar olduğunu, bu rakamı kabul edilebilir bulmadıklarını söyledi. Türkiye'nin zeytinin ana vatanı olduğunu, rahatlıkla İspanya'nın ardından dünya ikinciliğini yakalayabileceğine dikkati çeken Bayraktar, bunu mutlaka yapmak zorunda olduklarını, zeytin üretimine önem verilmesi gerektiğini savundu. TANE ZEYTİNE DESTEKBunun için zeytinyağının kilogramına 80 kuruş destek verildiğini ve bu rakamın artırılması gerektiğini dile getiren Bayraktar, yıllardır tane zeytine destek verilmesi gerektiğini talep ettiklerini, 2019 Tarımsal Destekleme Kararnamesinde tane zeytine de kilogramda 15 kuruş destek verilmesi kararı alındığını kaydetti. 'İTHAL ZEYTİNYAĞI ENGELLENMELİ'Zeytinyağı tüketimin artırılması gerektiğini de ifade eden Şemsi Bayraktar, şöyle konuştu: "Yunanistan, İspanya ve İtalya'da kişi başı zeytinyağı tüketimi yıllık 10- 15 kilogram. Zeytin ülkesi olarak bizim yıllık kişi başına tüketimimiz 1,5-2 litre. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu hiç olmazsa 4,5-5 kilogram seviyelerine getirebilmeliyiz. Bu seviyelere çektiğimizde, zeytin üretimini de daha sağlıklı geliştirmemiz mümkün olacaktır. Zeytinyağı ithalatına izin verilmemelidir. Gerekli denetimler yapılarak ülkemize ithal zeytinyağı girişi muhakkak engellenmelidir. Ülke olarak zeytinyağı pazarlama ve tanıtım stratejilerini geliştirmeliyiz. Zeytinyağında muhakkak marka olmak zorundayız." MANAVGAT ZEYTİNYAĞI FABRİKASI 'MODEL' Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve yönetimini de çalışmalarından dolayı kutlayan Bayraktar, "Manavgat Ziraat Odamızı tebrik ediyorum. Zeytinyağı fabrikasını kurarak, risk almıştır. Başkanımız model bir fabrika kurmuştur. Bu fabrikayı görerek, bazı yerlerde yine zeytinyağı fabrikaları kurulmuştur" diye konuştu.BAŞKAN METİN'DEN İKİNCİ FABRİKA MÜJDESİ

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de 2011 yılında kurdukları fabrikayı geliştirdiklerini belirterek, fabrikaya yoğun talep olduğunu söyledi. Manavgat'ın doğu yakasına ikinci fabrikayı kurmayı hedeflediklerini anlatan Metin, "Şu an yer arıyoruz. Yer bulduğumuz zaman ikinci fabrikayı açmak istiyoruz. Bu yönde de üreticilerimizden yoğun talep var" dedi.

Kaynak: DHA