Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında: İlk test uçuşu yapıldı
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Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında: İlk test uçuşu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanması için üretilen ve geçtiğimiz günlerde ilki teslim alınan insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanması için üretilen ve geçtiğimiz günlerde ilki teslim alınan insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Mironyuk, Türk yapımı İHA'lara yönelik, "Rusya saldırganlığını caydırmak için savunma sistemimizin bir parçası olacak" dedi.

Ukrayna, Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den aldığı ilk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin test uçuşunu gerçekleştirdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TB2'nin Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Nikolayev açıklarında ilk test uçuşunun yapıldığı duyuruldu. Test uçuşuna yönelik yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'nin Rusya karşısında Ukrayna için önemine vurgu yapıldı.

"RUSYA SALDIRGANLIĞINI CAYDIRMAK İÇİN SAVUNMA SİSTEMİMİZİN BİR PARÇASI OLACAK"

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Mironyuk test uçuşunun ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Donanması için Bayraktar TB2, Ukrayna'nın denizlerdeki çıkarlarını korumak ve Rus saldırganlığını caydırmak için savunma sistemimizin bir parçası olacak" dedi. Test uçuşuna değinen Mironyuk, "Testler sırasında Bayraktar TB2, yüksek sonuçlar gösteren bir dizi savaş eğitimi görevlerini tamamladı" bilgisini paylaşarak İHA'ların Ukrayna donanmasının ülkenin güneyindeki sınırlarını korumadaki savunma yeteneğini önemli ölçüde arttıracağını kaydetti. Mironyuk, "Ayrıca uçuş menzilleri 150 kilometre olan Bayraktar TB2'lerin yerine güncellenmiş 300 kilometre menzilli İHA'ları aldık. Yalnızca donanma alanında değil, tüm askeri alanlarda yenilikler yaparak NATO standartlarına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında: İlk test uçuşu yapıldı
Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında: İlk test uçuşu yapıldı
Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında: İlk test uçuşu yapıldı
Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında: İlk test uçuşu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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