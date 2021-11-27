Bayraktar TB2'den yeni rekor

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Siha'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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