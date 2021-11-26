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Bayraktar TB2'den yeni rekor

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Haberler | Genel

Bayraktar TB2'den yeni rekor Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Milli Siha Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Son Dakika Haberleri

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