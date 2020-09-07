Bayraktar, öğrencilerin ürettiği elektrikli otomobili inceledi Bağcılar Belediyesi'nin ana sponsoru olduğu ve Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen elektrikli otomobil Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan tam not aldı.

Bağcılar Belediyesi'nin ana sponsoru olduğu ve Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen elektrikli otomobil Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan tam not aldı. Teknik aksamından tasarımına kadar EVA2'yi detaylı şekilde inceleyen Bayraktar, otomobili çok beğendiğini söyleyip ekibe başarılar diledi.

Gaziantep'te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 kapsamında Kocaeli'nde gerçekleştirilen yarışmalara, 38 farklı üniversiteden 48 ayrı takım katıldı. Körfez'deki yarış pistinde düzenlenen yarışlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Yarışlar Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında yapılan yarışmalarda, pistte performansını tamamlayan araçlar değerlendirme noktasında yerli ve milli parçalarının olması önemli rol oynadı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ DESTEK VERİYOR

Yarışmaya katılanlardan biri ise geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan EVA2 isimli araç oldu. Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team tarafından üretilen EVA2'ye en büyük desteği ise Bağcılar Belediyesi veriyor. Yüzde yüz yerli otomobil olan EVA2, Bakan Varank ve Bayraktar'dan tam not aldı. Varank, EVA Team ekibiyle sohbet ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken ürünleri olan İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar da EVA2'yi yakından inceledi. Aracın teknik aksamından dizaynına kadar kontrol eden Bayraktar, otomobili çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: DHA