Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi

25.09.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:37
Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'daki Ziraat Odaları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Amasya tarımının ve çiftçilerinin sorun ve beklentileri hakkında ilgili bakanlıklara iletilmek üzere bilgi aldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'daki Ziraat Odaları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Amasya tarımının ve çiftçilerinin sorun ve beklentileri hakkında ilgili bakanlıklara iletilmek üzere bilgi aldı.

Konferansa, Amasya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkan Vekili olarak katılan Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ve değerli ziraat odası başkanlarımızla birlikte çiftçilerimizin ilettiği sorunlar ve çözümleri üzerine verimli bir toplantı daha gerçekleştirdik. Toplantıda ilimiz ve ilçelerimizde bitkisel ve hayvansal üretimde yaşanan sorunlar, üretim için gerekli olan gübre, tohum, ilaç, mazot, yem, elektrik vb. temel girdilerin maliyelerinin yüksek olmasından kaynaklanan mağduriyetler, kapalı sistem sulama, ilimiz de yetiştirilen ürünler ve desteklerde çiftçilerimizin beklentileri, elektrik ve sulama borçlarından dolayı tarımsal desteklemelere konan blokeler ve kesintiler, çiftçi borçları, erteleme, yapılandırma talepleri ve finansal sorunlar, ihracat, nakliye ve pazarlamada yaşanan sorunlar ve beklentiler ve diğer konular hakkında sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler masaya yatırıldı. Toplantı hazırlanan detaylı raporun ilgili bakanlıklara iletilmesi ile son buldu" dedi. - AMASYA

Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi
Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Özlem Yıldız Meryem Uzerli
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 16:47:09. #1.14#
title