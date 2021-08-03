Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" gökyüzünden takip ediyor
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Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" gökyüzünden takip ediyor

Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı' gökyüzünden takip ediyor
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.

Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" gökyüzünden takip ediyor - Haberler Ekonomi
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