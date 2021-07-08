Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı
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Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Haberler | Güncel

Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

İSTANBUL - Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı

Tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi'nde havalanan AKINCI, 38 bin 39 feet'e (11 bin 594 metre) çıktı. Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu.

25 saat 46 dakika havada kaldı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 38 bin 39 feet'e çıktığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7 bin 507 km yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Harp başlıklı MAM-T ile başarılı atış

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

İlk uçuş 6 Aralık 2019'da yapıldı

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA prototipi ile sürdürülüyor.

Seri üretim sürüyor

2021 yılı içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk uçakları olan ve Çorlu'ya intikal eden Bayraktar AKINCI S-1 ve S-2 ile test faaliyetleri sürdürülüyor. Diğer seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde yürütülüyor.

Bayraktar TB2'de rekor kırmıştı

BAYKAR tarafından taktik sınıfta milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, daha önce 27 bin 30 feet yüksekliğe çıkarak yine bir rekora imza atmıştı. Milli SİHA, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika havada kalarak uçuş süresi rekoru da kırmıştı.

Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı
Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı
Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı
Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz

Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin...
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