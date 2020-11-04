Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi
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Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi

04.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:57

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), test kapsamında yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), test kapsamında yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar AKINCI TİHA bugün gerçekleştirilen test kapsamında bir ilke imza attı. Çorlu'dan havalanan AKINCI, YKİ bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla tamamladı.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından, YKİ bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI Prototip 1 hava aracımız önce Çorlu'dan havalandı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında uzak meydana iniş denemeleri yaptık. Önce yaklaştı, alçaktan pas geçti ve sonrasında ikinci denemede de tekerlerini piste koyup tekrar kalktı. Şimdi de dönüp Çorlu'ya inecek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatı yapılması planlanan Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi
Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi
Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi
Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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