Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci protopi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
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Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci protopi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

13.08.2020 22:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:39

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde ilk uçuş testini gerçekleştirdi.

Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17.28'de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kaldı. Araç, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30'da piste teker koydu.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, 7 Mayıs'ta Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nden devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi'ne intikal etmişti.

Birinci prototip ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da, ikinci uçuşunu 10 Ocak'ta gerçekleştirmişti. Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi projenin üçüncü uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Proje kapsamında test uçuşları bundan sonra iki prototiple devam edecek.

"Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk uçuş testi ve Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi devam ederken yaptığı açıklamada, aracın testlerden başarıyla geçtiğini bildirdi.

Bayraktar, "Hava aracımız bütün test aşamalarını başarıyla tamamladı. Şu anda yaklaşık 52 dakikadır havada. Birazdan dönüp inişe geçeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın yapılması planlanıyor

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirmiş, test kapsamında 16 dakikalık uçuşun ardından başarıyla piste teker koymuştu. 10 Ocak'ta da Sistem Doğrulama Testi için 1 saat 6 dakikalık uçuş gerçekleştiren araç, 5 bin feet irtifada testi tamamlamıştı.

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci protopi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Kaynak: AA

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