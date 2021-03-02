Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı
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Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı

02.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:08
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı

Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) eğitimleri, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın katıldığı ilk ders ile başladı.

Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) eğitimleri, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın katıldığı ilk ders ile başladı.

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri, 5 ay sürecek. Farklı kuvvetlerden gelen kursiyerler Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde eğitim görecek.

Eğitimler kapsamında, her bir branş için Baykar tarafından ayrı ayrı hazırlanan müfredat işlenirken, ilk ders Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından verildi.

Eğitim sürecinde İHA pilotu, faydalı yük operatörü, mühimmat teknisyeni, bakım teknisyeni ve radar operatörü eğitimleri verilirken, kursiyerler bu süreçte Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan PT-1, PT-2 ve PT-3 kodlu 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA ile eğitim görecek.

İlk dersin duyurusu ayrıca Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın Twitter hesaplarından da paylaşıldı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "#AKINCI eğitimleri için farklı kuvvetlerden gelen kursiyerlerimizle buluştuk. İlk dersimizde hepimizde büyük bir heyecan vardı. İnşallah, #AKINCI ile milyonlarca saat uçarak milletimize gururla hizmet edecekler. Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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