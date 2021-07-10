Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha

Bayraktar AKINCI TİHA, bin 360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirerek, yeni bir başarıya imza attı.

Bayraktar AKINCI TİHA, bin 360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirerek, yeni bir başarıya imza attı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 3000 libre (1.360 kg) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. Kalkış ağırlığı 6 tonu geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergiledi. AKINCI, gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" şiirinin dizelerine yer vererek, "AKINCI bu sefer de heybesi tam yüklü uçtu; 3000 lb. faydalı yükle! 'Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı