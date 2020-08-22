Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar AKINCI TİHA PT-1'in 30 bin feet'i geçtiğini duyurdu.

Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti İSTANBUL - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar AKINCI TİHA PT-1'in 30 bin feet'i geçtiğini duyurdu. Bayraktar AKINCI TİHA PT-1 Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında 30 bin feet irtifanın üzerine çıktı. Bu sabah 06.16 sıralarında havalanan Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, uçuşu 3 saat 22 dakika sürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, videosunu paylaşan, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI PT-1 (Prototip 1.) Bu sabahın erken saatlerinden itibaren. Abisi çıtayı yükseltti. 30.000 ft dedi. Bakalım kardeşi bu işe ne diyecek" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA