Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti
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Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti

Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar AKINCI TİHA PT-1'in 30 bin feet'i geçtiğini duyurdu.

22.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:30

Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti

İSTANBUL - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar AKINCI TİHA PT-1'in 30 bin feet'i geçtiğini duyurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA PT-1 Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında 30 bin feet irtifanın üzerine çıktı. Bu sabah 06.16 sıralarında havalanan Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, uçuşu 3 saat 22 dakika sürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, videosunu paylaşan, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI PT-1 (Prototip 1.) Bu sabahın erken saatlerinden itibaren. Abisi çıtayı yükseltti. 30.000 ft dedi. Bakalım kardeşi bu işe ne diyecek" ifadelerini kullandı.

Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet'i geçti

Kaynak: İHA

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