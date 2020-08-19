Bayraktar Akıncı TİHA 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

BAYKAR tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında saat 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (Yaklaşık 6,1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipinin ikinci, toplam da ise dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, "Bugün Bayraktar AKINCI Prototip 2 ile Orta İrtifa Sistem Tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde yürütülen proje kapsamında entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, 7 Mayıs 2020 tarihinde Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nden devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi'ne intikal etti. İlk uçuşunu 13 Ağustos 2020'de yapan Bayraktar AKINCI'nın ikinci prototipi, söz konusu uçuşta ortalama 5 bin feet irtifada 1 saat 2 dakika havada kaldı. Halen yer ve uçuş testleri iki prototiple devam ediyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk prototipiyle ilk uçuşunu ise 6 Aralık 2019 tarihinde yaptı. Test kapsamında 16 dakikalık uçuş yapan Bayraktar AKINCI, 10 Ocak 2020 tarihinde de Sistem Doğrulama Testi için 1 saat 6 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar ilk teslimatının gerçekleştirilmesi hedeflenen Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

Kaynak: AA