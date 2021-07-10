BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
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BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU

BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen projede, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor.

BİN 360 KİLOGRAM FAYDALI YÜKLE HAVALANDI

Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta bin 360 kilogram faydalı yükle havalandı. Kalkış ağırlığı 6 tonu geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30.000 feet (9.144 metre) irtifaya kadar yükseldi. Dün gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı.

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN İRTİFA REKORU KIRDI

Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yapan AKINCI, 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU
BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti
Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti
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BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU - Haberler Ekonomi
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