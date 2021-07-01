Bayraktar: "2021 yılı FİSKOBİRLİK'in büyüdüğü bir yıl olacak"
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Bayraktar: "2021 yılı FİSKOBİRLİK'in büyüdüğü bir yıl olacak"

Bayraktar: '2021 yılı FİSKOBİRLİK'in büyüdüğü bir yıl olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, geçen sezon fındık alımında ve ciroda hedeflerini tutturduklarını belirterek bu yılda hem Türkiye'de hem de dünyada FİSKOBİRLİK'in büyüdüğü bir yıl olacağını söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, geçen sezon fındık alımında ve ciroda hedeflerini tutturduklarını belirterek bu yılda hem Türkiye'de hem de dünyada FİSKOBİRLİK'in büyüdüğü bir yıl olacağını söyledi.

Sezona geçen yıla göre daha yüksek hedeflerle girmeyi planladıklarını kaydeden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı açıklamada, "FİSKOBİRLİK'in her sezon bir önceki sezona göre hedefleri daha yüksektir. Özellikle son 5,6 yıldan beri alım, üretim ve pazarlama ağı oluşturulmuştur. Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha büyümekteyiz. Pandemi sürecinde dahi FİSKOBİRLİK hem alım hem, üretim hem de perakendecilik anlamında ivme kazandı. Bu sezon geçen yıldan daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki sezon yine hem dünyada hem de Türkiye'de Fiskobirlik'in büyüdüğü bir yıl olacak. Bu anlamda bütün kooperatiflerimizi alıma hazır hale getiriyoruz. Üretim tesisleri bakıma alınıyor ve yeni ihtiyaç duyulan üretim alanları oluşturuluyor. FİSKOBİRLİK'in 50 kooperatifi bulunmasına rağmen bunun hepsi faal değil, ancak her yıl 3,5 kooperatifimizi daha faal duruma getiriyoruz. Şuan yüzde 50'si faal durumda. Diğerlerini de finansal ve büyüme ölçüsünde devreye sokmaya çalışıyoruz. FİSKOBİRLİK, sosyal sorumluluğu olan bir kooperatif. Bu anlamda piyasanın bir miktar üzerinde fiyat vererek ürün alıp, işleyip iç ve dış pazara sunmaya çalışacağız. Sezona hazır olacağız. Geçen yıl hem alım hem de ciro anlamında hedefimizi tutturduğumuz gibi bu yıl da hedefimizi büyüterek tutturmaya çalışacağız" dedi.

FİSKOBİRLİK çay üreticilerinin de yanında

FİSKOBİRLİK'in sadece fındık değil, bulunduğu bölgede katma değeri bulunan başka tarım ürünlerine de pazarlama anlamında destek sağlamaya çalıştığını ifade eden Bayraktar, "FİSKOBİRLİK her ne kadar fındık üretici birliği olsa dahi bulunduğu bölgede ortaklarımız tarafından katma değeri olan ürünler de üretiyor. Bu anlamda hem üretimine hem de pazarlamasına destek vermek istiyoruz. Özellikle Giresun'un doğu ilçelerinde çay üretimi de ciddi anlamda yapılmaktadır. Bu üreticilerimize destek olmak anlamında Tirebolu 42 çayının pazarlamasını FİSKOBİRLİK olarak biz yapıyoruz. Yine buna benzer FİSKOBİRLİK'in bulunduğu bölgede diğer ürünlere de destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bayraktar: "2021 yılı FİSKOBİRLİK'in büyüdüğü bir yıl olacak" - Haberler Ekonomi
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