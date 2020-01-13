Bayraklılı öğrencilerden dayanışma projesi

13.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:25

Öğrencileri davranışlarından dolayı kutlayan Başkan Sandal, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri Firdevs Dilara Maviyıldız, Asya Aktaş ve Nasra Demirhan, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. Kampanyayı ilk olarak kendi okullarında hayata geçiren ve topladıkları desteklerle öğrenci arkadaşlarının bot, mont, kitap, kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılayan duyarlı gençler, daha fazla öğrenciye ulaşmak üzere harekete geçti.

"El ver gönül al" sloganıyla yürüttükleri kampanyayı Başkan Sandal'a anlatan gençler, esnaf ziyaretleri, öğretmen ve arkadaşlarından topladıkları gelirlerle kardeş okul olarak seçtikleri Kınık'taki Yayakent İlkokulu öğrencilerine yardım eli uzatmak istediklerini söyledi. Ziyaret sırasında Kınık'ta İzmir merkezini hiç görmeyen öğrencilerin bulunduğunu ve bu konuda bir tur düzenlemek istediklerini Başkan Sandal'a ileten Firdevs Dilara Maviyıldız, "23 Nisan'da onlara İzmir'i gezdirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Bayraklı'da bir alanda ağaçlandırma etkinliği düzenlemek, belirli günlerde de hayvan barınağını ziyaret etmek istiyoruz"dedi.

Duyarlılıklarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Sandal, "Sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz oldukça bizim sırtımız yere gelmez" diyerek, her konuda desteğe hazır olduklarını söyledi.Başkan Sandal, "Bu vicdana sahip gençlerimizin olduğunu görmek beni oldukça mutlu etti. Bayraklı Belediyesi olarak öğrencilerimize her zaman yardım edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde isteklerinizi karşılayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler