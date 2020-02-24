Bayraklılı güreşçiler İzmir ikincisi oldu

24.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21

Başarılı sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Bayraklı'yı temsil edecek.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Grekoromen Güreş Gençler İzmir İl Şampiyonası'nda 10 takımdan 110 sporcu yarıştı. Buca Afet Evleri Spor Salonu'ndaki müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyonaya 5 sporcuyla katılan Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Güreş Takımı sporcuları, performanslarıyla göz doldurdu. Müsabakalar sonucu 73 kg'de Enes Yavuz ve 87 kg'de Eren Şahin birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, 67 kg'de Muhammed Korkmaz da 3'üncülüğü elde etti. Gençler Grekoromen Güreş İzmir İl Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi birinci olurken, Bayraklı Belediyesi ikinci, Menemen Belediyesi ise üçüncü olmayı başardı. Toplamda 2 altın 1 bronz madalya ile İzmir ikincisi olan Bayraklı Belediyesi sporcuları Antalya'da yapılacak Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Bayraklı'yı temsil etme hakkı kazandı.

Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı Antrenörleri Eyüp Özçavuş ve Hasan Sarıtaş, hedeflerinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu belirterek, Türkiye Şampiyonası'ndan da başarıyla dönmek istediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler