Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi
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Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi

25.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:30
Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişleri kontrollü olarak sağlamaya devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişleri kontrollü olarak sağlamaya devam ediyor. Semt pazarlarına girişlerde vatandaşların ateşini ölçerek, maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, pazar esnafına HES kodu sorgulaması da yapıyor.

Korona virüs ile mücadele amacıyla yayımlanan genelgeye göre pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerlerine maskesiz girişlere izin vermiyor. İlçede kurulan 17 pazaryerinde girişleri ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, alışverişe gelenlerin ateşinin tek tek ölçüyor. Ayrıca girişlere konulan 'Sağlık elimizde. Lütfen ellerinizi dezenfekte edin' yazılı ayaklı panolara dezenfektan yerleştirilerek, vatandaşların öncelikle ellerini dezenfekte etmeleri isteniyor. Ekipler, vatandaş ve pazar esnafına sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları için de ikazlarda bulunuyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Salgının ilk gününden bu yana Bayraklı'da insan yoğunluğunun olduğu her alanda tüm tedbirleri alıyoruz ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, pazaryerlerinde toplum sağlığı için kontroller yaparak, yurttaşlarımızı dikkatli olmaya ve kurallara uymaya davet ediyor. Kendi tedbirlerimizi alıp, ihtiyaç durumuna göre mümkün olduğunca evde kalmaya da özen göstermemiz gerekiyor. Bu günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız" dedi. - İZMİR

Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi
Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi
Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi
Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi
Bayraklı zabıtasından hijyen ve HES kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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