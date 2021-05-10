Bayraklı'ya yeni sanat, spor merkezi ve sosyal tesis
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Bayraklı'ya yeni sanat, spor merkezi ve sosyal tesis

Bayraklı'ya yeni sanat, spor merkezi ve sosyal tesis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı'nı baştan sona yeniliyor.

Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı'nı baştan sona yeniliyor. İçinde resim sanatçıları ve kursiyerlerinin yanı sıra; veterinerlik, ADD Bayraklı Şubesi, spor salonu, meydan ve çay bahçesinin bulunacağı yeni merkez, hem kültürel hem de sosyal alanda vatandaşların uğrak yeri olacak.

Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağını baştan sona yenilenerek, yeni görünüme kavuşturacak. Toplam bin 670 metrekarelik alanda faaliyet gösteren resim sanatçılarının bulunduğu atölyeler; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bayraklı Şubesinin yeni hizmet binası, 118 metrekarelik veterinerlik binası, spor salonu, çay bahçesi, dinlenme alanı, meydan ve peyzaj düzenlemeleriyle merkez, yepyeni görünüme kavuşturulacak. Çalışmalarına başlanan alanda mevcut yapılar yıkılırken, proje kapsamında planlanan yeni kullanım alanları hızla tamamlanarak, yeniden hizmete açılacak. Vatandaşların kültür, sanat ve sporla bir araya geldiği yeni tesis, bölgenin ihtiyacına da yanıt verecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın ihtiyaç olan her bölgesinde planlarımız, talepler ve imkanlarımız doğrultusunda yeni alanlar oluşturarak Bayraklı'yı daha çağdaş ve modern görünüme kavuşturmak istiyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz süreçte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin daha iyisine layık ve biz de var gücümüzle ilçemizin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek, daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz" diye belirtti. - İZMİR

Bayraklı'ya yeni sanat, spor merkezi ve sosyal tesis
Bayraklı'ya yeni sanat, spor merkezi ve sosyal tesis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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