Bayraklı'ya yeni havuzlu park
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Bayraklı'ya yeni havuzlu park

İlçeye modern görünümlü, donanımlı parklar kazandıran Bayraklı Belediyesi, Manavkuyu Mahallesinde yapımı süren Gündüz Ökçün parkını tamamlama aşamasına geldi.

Bayraklı'ya yeni havuzlu park
27.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:49

İlçeye modern görünümlü, donanımlı parklar kazandıran Bayraklı Belediyesi, Manavkuyu Mahallesinde yapımı süren Gündüz Ökçün parkını tamamlama aşamasına geldi. Bölgenin ihtiyacını karşılayacak park, baştan sona yeniden tasarlanırken içine ayrıca 75 metrekarelik süs havuzu yapıldı.

Bayraklı'da 485 metrekarelik iki basketbol sahasına sahip Gündüz Ökçün Parkı, Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından revize ediliyor. Çalışmalar kapsamında park içindeki basketbol sahasının biri baştan sona yenilendi. Akrilik zeminle kaplanan sahanın potaları ve çevre telleri değiştirildi. Çalışmalarda parkın çehresini değiştirecek 75 metrekarelik bir de süs havuzu inşa edildi. Bir bölümü rekreasyon alanı olarak değerlendirilen park yeni modern görünüme kavuşturuluyor. Bölgeye ayrıca dinlenme alanları da yerleştirecek olan belediye ekipleri, belirlenen alanlara fidan ve ağaç dikerek, mahalle sakinlerinin rahatça kullanabileceği yepyeni bir sosyal yaşam alanı oluşturacak.

Bayraklı halkı her şeyin en iyisini hak ediyor

Son çalışmaları yerinde inceleyerek proje ile ilgili bilgi alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "En kısa sürede parkımızdaki son çalışmaları da tamamlayarak hizmete açacağız. Her mahallemize imkanlarımız dahilinde ne gerekiyorsa, ne ihtiyaç varsa en güzelini, en iyisini yapıyoruz, yapacağız. Çünkü Bayraklı halkı her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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