Bayraklı'ya 'Muhtar Meclisi' ve 'Akıllı Talep Haritası' sözü

Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı Belediye Başkan A. Adayı Levent Ölçer, aday adaylığı kapsamında başlayan çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kendisi de Bayraklı'da esnaf olan ve ilçede 43 yıldır faaliyet gösteren aile işletmesini yöneten Ölçer, gerçekleştirdiği muhtar ziyaretlerini tamamladı. İlçenin 24 mahallesindeki muhtarların tamamıyla görüşen ve ilçeye dair hayallerini, projelerini ve gerçekleştireceği finansal kaynaklar hakkında bilgi veren Ölçer; doğru ve başarılı bir yönetim için muhtarların yeri doldurulamaz bir aktör olduğunu söyledi.

Birlikte Yönetim Vurgusu

Mahallenin, ülkemizde seçilmiş yöneticisi olan en ufak yerleşim birimi olduğunu hatırlatan Ölçer, "İzmir'i, Bayraklı'yı bir vücut olarak düşündüğünüzde her hane bir hücre, her mahalle bir organdır. Hücre ve organları sağlıklı olmadıkça hiçbir vücut tam işleyemez. Maalesef ülkemizin her yerinde sadece seçim döneminde muhtarların kapısı çalınıyor, mahallenin ihtiyaçları soruluyor. Parti ve halkımız göreve layık görürse; biz sadece usulen değil esasen muhtarları dinleyen, onlarla birlikte çalışan bir yönetim olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'Muhtar Meclisi' Kuracağız

Muhtar ziyaretleri sırasında gördüğü destekten memnun olduğunu ifade eden Levent Ölçer, "Hayatımı Bayraklı'da geçirdim, Bayraklı'ya adadım. Fakat bir bölgeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin, orada yaşayan diğer insanların ihtiyaçlarını sık sık dinlemezseniz, yönetemezsiniz. Biz aynı belediye meclis toplantıları gibi muhtar arkadaşlarımızla belirli ve programlanmış tarihlerde bir araya gelmeyi, 'muhtar meclisi' düzenlemeyi planlıyoruz. Böylelikle muhtar ve mahallerin ilçe yönetimindeki temsili ve etkinliğini artırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Talep Haritası Uygulaması

Bayraklılının öncelikli talebinin belediyeye daha kolay ulaşmak ve isteklerine yanıt verilmesi olduğunu kaydeden Ölçer, şöyle konuştu: "Akıllı telefonlara yönelik bir uygulama ekiyle, talep ve şikâyetleri konumlarına göre istatistiki olarak haritalandıran ve ilgili birimlere direkt ileten bir sistem kurmayı amaçlıyoruz. İlçe sakinleri böylelikle belediyeye kolay, doğrudan ve zahmetsiz ulaşmış olacaklar. Bunu yolda yürürken ya da evinde otururken sadece birkaç saniyede gerçekleştirebilecekler. Talepler haritalandırılacak ve kısa sürede sorunlar çözülmüş, talepler gerçekleştirilmiş olacak; hem vatandaş hem de belediye zamandan kazanacak."