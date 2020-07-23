Bayraklı'ya 2 park 2 yeşil alan daha
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Bayraklı'ya 2 park 2 yeşil alan daha

Bayraklı Belediyesi, son 1 yılda ilçeye 10 yeni park kazandırdı, 32 parkı da baştan aşağı yeniledi.

Bayraklı'ya 2 park 2 yeşil alan daha
23.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:22

Bayraklı Belediyesi, son 1 yılda ilçeye 10 yeni park kazandırdı, 32 parkı da baştan aşağı yeniledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Manavkuyu, Tepekule, Soğukkuyu ve Körfez mahallelerinde 2 yeni park, 2 de yeşil alan çalışması yaptı.

Bayraklı Belediyesi, parklardaki düzenlemelere devam ediyor. İlçeye modern görünümlü ve daha yeşil sosyal alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Lisesi yanındaki toplam 2 bin 15 metrekarelik park alanına rulo çim sererek, bitkilendirme çalışması yaptı. Tepekule Mahallesi 1643/4 sokaktaki 2 bin metrekarelik yeşil alanda geçiş yollarının bordürleri yenilendi. Osmangazi Mahallesi Kadın Kooperatifi arkasında kalan bin 350 metrekarelik boş alan ağaçlandırıldı. Bölgeye 10 adet ıhlamur, 6 adet fıstık çamı, 3 adet çınar, 150 adet leylandi ağacı ile 400 adet ardıç çalısı dikildi. Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca otomatik sulama sistemi kurulacak ve çim serimi gerçekleştirilecek. Körfez Mahallesi 7383/5 sokaktaki 450 metrekare alana sahip parkta, çocuk oyun grubu yerleştirilip, zemini kauçukla kaplandıktan sonra bitkilendirme çalışması yapılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Oyun gruplarından zemin kauçuklarına, kent mobilyalarından yeşil alanlara kadar Bayraklı'nın tüm parklarında çalışma yürütüyoruz. İlçemize modern görünümlü, daha nitelikli ve güzel parklar kazandırıyoruz. Çünkü Bayraklı halkı her şeyin en güzeline, en iyisine layık" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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