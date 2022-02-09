Bayraklı tekvandoda başarıya doymuyor

ANTALYA (Bültenler) - Antalya'da 49 ülkeden bin 103 sporcunun yarıştığı Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 5 derece alan Bayraklılı sporcular ilçenin gururu oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bir kez daha göğsümüzü kabarttılar" dedi.

ANTALYA'DAN 5 DERECE İLE DÖNDÜLER

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu yıl 7-13 Şubat tarihleri arasında 9'uncusu Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katıldı. 49 ülkeden bin 103 sporcunun kıyasıya yarıştığı müsabakalarda Bayraklı Belediyesi sporcuları 5 dereceyle turnuvada fark yarattı. Bayraklı Belediyesinin milli sporcuları Ömer Tekin, Esad Kayan ve Kadir Şener takımlarda birinci olarak şampiyonluğu göğüsledi. Ömer Tekin ve Esad Kayan bireysel müsabakalarda ise 3'üncü oldu. Kadınlarda Sümeyra Yıldız 5'inciliği elde ederken, çiftlerde ise Sümeyra Yıldız ile Kadir Şener turnuvayı 5'inci tamamladı.

GURURUMUZ OLDULAR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sporun Bayraklı'daki önemi her geçen gün artıyor. Çocuklarımıza verdiğimiz desteklerin meyvelerini onların kazandığı derecelerle almak en önemli gurur kaynağımız oluyor. Sporcularımıza güveniyor ve gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda her zaman yanlarında olacağız ve desteklemeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

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