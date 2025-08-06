Bayraklı sular ne zaman gelecek? İzmir Baraklı sular neden kesildi?

Bayraklı sular ne zaman gelecek? İzmir Baraklı sular neden kesildi?
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan su kesintisi vatandaşları olumsuz etkiledi. Kesintinin nedeni ve suyun ne zaman geleceği konusunda bilgi arayışı içerisinde olan Bayraklı sakinleri, yetkililerden açıklama bekliyor. Peki, Bayraklı sular ne zaman gelecek?

Bayraklı'da yaşanan su kesintisi vatandaşları mağdur etti. Bayraklı'da yaşayanlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Kesintinin nedeni ve suların ne zaman geleceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor. Peki, İzmir Baraklı sular neden kesildi?

KAYNAKLARDA TEHLİKELİ SEVİYEDE AZALMA

İZSU tarafından yapılan açıklamada, su kesintilerinin temel gerekçesi olarak küresel iklim değişikliğinin etkisi, yetersiz yağışlar ve bunlara bağlı olarak barajlar ile yer altı su kaynaklarındaki ciddi düşüş gösterildi. Barajlarda biriken su miktarının kritik seviyelere indiği, yer altı sularında ise verimin belirgin şekilde azaldığı bildirildi.

"ARTIK TASARRUF ŞART"

Açıklamada, "İzmir'in su kaynaklarında ciddi azalma yaşanmıştır. Barajlardaki su rezervleri kritik seviyeye inerken, yer altı kaynaklarında da düşüş nedeniyle verim kaybı oluşmuştur. Yeni kuyular açmak, mevcut kaynakları iyileştirmek ve tasarruf önlemleri almak gibi pek çok adım atılmıştır. Ancak su tüketiminin kısıtlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara, bu süreçte yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenmemeleri için önceden tedbir almaları çağrısı yapıldı. Kesintilerin, teknik imkanlar çerçevesinde yalnızca belirli mahalleleri kapsayacağı ve gerektiğinde ek bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Bayraklı sular ne zaman gelecek? İzmir Baraklı sular neden kesildi?

BAYRAKLI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kesintiler, her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

• Bölge 1 – Bayraklı, Konak, Gaziemir

• 6, 11 ve 16 Ağustos geceleri

• Bölge 2 – Karşıyaka, Çiğli

• 7, 12 ve 17 Ağustos geceleri

• Bölge 3 – Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

• 8, 13 ve 18 Ağustos geceleri

• Bölge 4 – Bornova, Bayraklı

• 9, 14 ve 19 Ağustos geceleri

• Bölge 5 – Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

• 10, 15 ve 20 Ağustos geceleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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