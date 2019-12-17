Bayraklı sokaklarına yeni çöp konteynerleri

17.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı Belediyesine gönderilen 220 adet çöp konteyneri ilçede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmeye başlandı.



Bayraklı'nın tüm cadde ve sokaklarında titiz bir çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen 220 adet 770 litrelik çöp konteynerini eskileriyle değiştiriyor. Çelik konstrüksiyon, galvaniz kaplama yeni konteynerler eskiyen konteynerlerin yerine konuluyor. Belediye ekipleri, eskiyen ancak kullanılabilecek durumda olan çöp konteynerlerini ise bakım ve onarım çalışmasının ardından yenileyerek tekrar kullanıma sunuyor. İlçedeki tüm konteynerler, periyodik olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha estetik bir görüntü için konteynerlere yeşil giydirmeler yapıyor.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, daha temiz bir Bayraklı için çalıştıklarını belirterek, "Yeni konteynerlerimiz geldikçe eskiyen, yıpranan tüm konteynerlerimizi peyderpey yenileyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemize konteyner desteği için teşekkür ediyoruz. Birlikte uyum içinde çalışarak, sorunlara daha hızlı müdahale edebiliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA