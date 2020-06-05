Bayraklı Sevgi Yoluna yağmur suyu kanalı Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan şiddetli yağmurda yaşanan sorunların önüne geçmek için çalışma başlattı.

Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan şiddetli yağmurda yaşanan sorunların önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mustafa Teloğlu ile birlikte Sevgi Yolunda inceleme yaptı. Çalışma kapsamında yeni yağmur suyu kanalları yapılacak ve birikintiye neden olan yağmur suyunun ara yollardan Sevgi Yoluna girmesi engellenecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mustafa Teloğlu ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolunu gezdi. İnceleme sonucu, Sevgi Yoluna yokuşlardan yağmur suyu gelmesini engellemek üzere yeni yağmur suyu kanallarının döşenmesi, mevcutların da temizlik ve bakımlarının yapılması kararlaştırıldı. Çalışmayla, ara sokaklardaki yağmur suları, yeni kanallar aracılığıyla kısa sürede tahliye edilecek ve Sevgi Yolunda birikinti olmayacak.

Öte yandan, vatandaşların da talep ve önerilerini alan Başkan Sandal, Sevgi Yolu ile Smyrna Meydanı etrafında iyileştirme ve yeni düzenleme çalışması yapılacağını söyledi. Vatandaşlar ve esnaf ile sohbet edip, yaşadıkları sıkıntıları soran Sandal, bölgede bir daha sorun yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA